Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 7 червня перевищили 995 тисяч: мінус ще 1120 окупантів та гелікоптер
Втрати ворога на 7 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1120 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 200-ту добу повномасштабної війни сягнули 995 030 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 7 червня 2025
- особового складу ‒ близько 995 030 (+1120) осіб;
- танків ‒ 10 904 (+15);
- бойових броньованих машин ‒ 22 737 (+52);
- артилерійських систем – 28 850 (+56);
- РСЗВ – 1 410 (+4);
- засобів ППО ‒ 1 181 (+1);
- літаків – 413;
- гелікоптерів – 337 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 493 (+300);
- крилатих ракет ‒ 3 308 (+37);
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 079 (+166);
- спеціальної техніки ‒ 3 908 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 7 червня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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