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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 7 червня перевищили 995 тисяч: мінус ще 1120 окупантів та гелікоптер

Вертольот, вертолет
Фото: Pexels

Втрати ворога на 7 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1120 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 200-ту добу повномасштабної війни сягнули 995 030 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 7 червня 2025

  • особового складу ‒ близько 995 030 (+1120) осіб;
  • танків ‒ 10 904 (+15);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 737 (+52);
  • артилерійських систем – 28 850 (+56);
  • РСЗВ – 1 410 (+4);
  • засобів ППО ‒ 1 181 (+1);
  • літаків – 413;
  • гелікоптерів – 337 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 493 (+300);
  • крилатих ракет ‒ 3 308 (+37);
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 079 (+166);
  • спеціальної техніки ‒ 3 908 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

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