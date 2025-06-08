Кремль використовує слово “відповідь”, щоб виправдати терор – Коваленко

Російські обстріли українських міст – це не відповідь на якісь дії України. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, такого поняття, як “відповідь” у цьому контексті, взагалі не існує.

Про це він написав у Telegram.

РФ використовує поняття “відповідь” для прикриття терору

– Треба чітко розуміти, що поняття “відповідь” за щось, за якісь дії України, якщо це стосується російських обстрілів, не існує в принципі, – заявив Коваленко.

Він пояснив, що російські обстріли тривали і триватимуть, поки Росію не вдасться примусити до миру. Тоді як термін “відповідь” росіяни спеціально запускають в інформаційний простір, щоб прикрити свої терористичні атаки.

Зараз дивляться

– Це пропагандистський хід для їхніх дипломатів, не більше, – додав він.

Йдеться про спецоперацію СБУ під назвою Павутина, внаслідок якої було знищено та пошкоджено 41 російський літак.

Російський диктатор Володимир Путін у промові з президентом США Дональдом Трампом заявив про підготовку “відповіді” на знищення стратегічних бомбардувальників.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський запевнив, що масовані удари Росії по Україні не мають жодного зв’язку зі спецоперацією СБУ Павутина. За його словами, ці атаки були заплановані заздалегідь, а Кремль просто намагається придумати привід, щоб виправдати свою агресію.

Президент підкреслив, що заяви Путіна про нібито “реакцію” на дії українських спецслужб – це неправда.

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