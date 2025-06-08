Логістика РФ під ударом: у травні ЗСУ знищили 3 575 одиниць автотехніки — Сирський

Українські захисники продовжують завдавати ударів по російським окупантам, зокрема по їхній логістиці. Так, лише за травень було уражено понад три з половиною тисячі одиниць автотехніки.

Українські військові знищили тисячі машин ворога за травень

– Знищуємо логістику ворога. Лише за травень було уражено більше ніж три з половиною тисяч (3 575) одиниць автотехніки російських загарбників, – повідомив головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський.

За його словами, від початку 2025 року російські військові втратили понад 18 тис. одиниць (18 550) автомобільної техніки.

Головнокомандувач ЗСУ подякував українським захисникам за професійну бойову роботу.

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– Боротьба триває. Слава Україні! – додав Олександр Сирський.

На початку місяця генерал повідомляв про втрати в особовому складі російської армії. За його словами, з початку поточного року було ліквідовано 200 тис. окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 201-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Володимир Зеленський

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