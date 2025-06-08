Немає підстав для евакуації з Сум попри напружену ситуацію на кордоні – ОВА

Ситуація на кордоні Сумської області залишається напруженою, однак повністю контрольованою Силами оборони та підрозділами Збройних сил України. Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

В ОВА закликають громадян перевіряти інформацію

Він розповів, що останнім часом у ЗМІ та телеграм-каналах з’являється чимало емоційних повідомлень від різних осіб щодо безпекової ситуації в регіоні.

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Григоров закликав громадян не реагувати на неперевірену інформацію та орієнтуватися винятково на офіційні джерела.

– Обласна влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням. Усі рішення приймаються вчасно й відповідально, – наголосив він.

Триває евакуація з прикордонних районів

У районах поблизу кордону, які систематично потрапляють під обстріли, продовжується евакуація мирного населення.

За словами очільника ОВА, за останні сім днів майже 900 осіб були вивезені у більш безпечні регіони. У проведенні евакуації задіяні районні адміністрації, рятувальні служби, представники поліції та волонтери.

У Сумській області діють транзитні центри й пункти тимчасового розміщення – ресурси для прийому евакуйованих є у наявності.

– Ми не недооцінюємо загроз. Але й не перебільшуємо, – зауважив Григоров.

В яких громадах найбільш активні бойові дії

Голова ОВА зазначив, що українські військові діють злагоджено, утримують позиції та ефективно стримують спроби російських сил прорватися вглиб області.

Найбільш активні бойові дії тривають у прикордонних районах, зокрема на території Юнаківської та Хотінської громад. Противник намагається розширити зону активності, діючи невеликими групами, проте українські захисники не дозволяють йому закріпитися.

Очільник області також повідомив, що підрозділи, які тримають оборону на Сумському напрямку, регулярно надсилають запити, і всі необхідні потреби для них оперативно забезпечуються.

– Закликаю довіряти офіційним джерелам та підтримувати наших військових, – наголосив голова Сумської ОВА.

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