Обмін полеглих військових з РФ запланований на наступний тиждень – Буданов

Україна стикається з інформаційним тиском з боку Росії. Зокрема, ворог намагається маніпулювати ситуацією і самостійно диктувати умови обміну полоненими.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Буданов заявив про інформаційний тиск на Україну

Керівник розвідки підкреслив, що Україна ретельно дотримується домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Рішення про те, кого, коли і як міняти, не повинні ухвалюватися одноосібно.

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Він додав, що йде ретельна підготовка, а тиск і маніпуляції неприпустимі.

– Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо, – зазначив Буданов.

Він також повідомив, що Координаційний штаб активно працює над організацією обміну, і всі наші військові та цивільні мають повернутися додому.

За його словами, на наступний тиждень заплановано початок репатріаційних заходів за результатами переговорів у Стамбулі. Уповноважені особи були проінформовані про це ще у вівторок.

– Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога, – додав керівник ГУР.

Росія зриває обмін полоненими: що відомо

4 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія погодилася передати 500 українських захисників 7-8 червня.

Однак Кремль знову намагається зірвати домовленості. Представник РФ Володимир Мединський заявив, що Росія нібито передала Україні тіла 1 212 загиблих військових і список із 640 полонених, а українська сторона начебто «несподівано» все скасувала, перенісши на невизначений термін.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППО) заявили, що заяви російської сторони не відповідають дійсності та попереднім домовленостям щодо репарації тіл та обміну полонених.

Тоді як в оборонному відомстві України закликали РФ повернутися до конструктивної роботи, щоб повернути людей в обидві сторони та виконати всі домовленості.

Зазначається, що в Стамбулі росіяни пообіцяли провели обмін полоненими за певними категоріями (тяжкопоранені, поранені, народжені після 2000 року) і почати етапну репатріацію тіл.

Джерело: Кирил Буданов

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