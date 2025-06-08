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РФ атакувала Миколаївщину дронами та ракетами: горіли склади із с/г технікою

удар по Житомирщині

В ніч на 8 червня ворог завдав ударів по Миколаївській області ракетами та БПЛА типу Шахед. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Обстріл Миколаївщини 8 червня: що відомо

– Вранці, 8 червня, близько 04.30 і 05.31 ворог атакував двома крилатими ракетами і БПЛА типу Shahed-131/136 Костянтинівську громаду, – йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, пошкоджено складські приміщення з сільськогосподарською технікою, виникла пожежа. На даний момент інформації про постраждалих немає.

Обстріл Житомирщини: пожежа на підприємстві

Сьогодні вночі, 8 червня, в результаті російської атаки було пошкоджено будівлю на території одного з цивільних приватних підприємств Житомирської області.

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Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

– Пожежа, що виникла, була оперативно ліквідована рятувальниками ДСНС.
За попередньою інформацією, в результаті події жертв і постраждалих немає, – йдеться в повідомленні.

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Джерела: Віталій Кім, Віталій Бунечко

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АвіаудариДрониЖитомирська областьМиколаївська область
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