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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Україна близька до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наблизилася до моменту, коли можна змусити Росію зупинити війну.

Про це він сказав в інтерв’ю для ABC News.

Зеленський розповів, як можна змусити РФ закінчити війну

– Чесно кажучи, ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну. Принаймні, зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього. Ми це відчуваємо. Наша операція всередині у них, хоч вони і бісяться, Павутин, хоч вони і бісяться, вони все розуміють, – сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, якщо Захід надалі передаватиме зброю іншим країнам замість України, як це було з американськими ракетами для боротьби з дронами Шахед, тоді Україна покладатиметься на власні сили.

Зараз дивляться

Президент пояснив, що під власними силами має на увазі не дозволяти ворогу вбивати людей і завдавати ударів по Україні.

– Тобто ми будемо розвивати тоді цей напрямок. І росіяни розуміють, якщо ми будемо розвивати саме цей напрямок – ми не хочемо продовження війни, але якщо вихід тільки такий, ми будемо боротися за себе, – сказав Зеленський.

Також президент звернув увагу, що російський лідер Володимир Путін не хоче завершення війни, але може це зробити під тиском міжнародних партнерів. Тому важливою є єдність США і Європи.

– Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна сильна допомога від Сполучених Штатів. Сполученим Штатам потрібна єдність з Європою і все-таки тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але він може закінчити війну через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс. І це точно не песимістично, я говорю про реальність, – сказав Зеленський.

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Джерело: ABC News

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