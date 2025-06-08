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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Вибухи у Сумах: росіяни атакували місто дронами

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Увечері, 8 червня, під час повітряної тривоги прогриміли вибухи в Сумах. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих дронів.

Вибухи в Сумах 8 червня: що відомо

Повітряні сили ЗСУ попереджали про групу ворожих безпілотників на півночі Сумської області, що прямували на південь. Пізніше повідомлялося, що російські дрони полетіли курсом на південний захід.

Тим часом мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що небо стало червоним через ворожі цілі.

Зараз дивляться

– Все небо в Сумський області червоне від цілей. Такого ніколи не було ще, — повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

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Додамо, що сьогодні президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав громадян найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 201-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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