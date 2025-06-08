Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

ЗСУ знищили російський Бук-М3 із боєкомплектом

ЗРК Бук-МЗ
Фото: Depositphotos

Нещодавно Сили безпілотних систем ЗСУ ліквідували російську систему протиповітряної оборони ЗРК Бук‑M3 разом з усім боєкомплектом. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

СБС знищили ЗРК Бук-М3 ворога: що відомо

 – Операція стала зразком злагодженої роботи підрозділів. Після виявлення ціль знерухомили, певний час “підсвічували” та добили, спричинивши детонацію боєкомплекту та повне знищення установки, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

ЗРК Бук‑M3 – сучасна російська система ППО, здатна уражати повітряні цілі на відстані до 70 км.

Знищення такої установки завдає противнику мільйонних збитків і дозволяє українським захисникам забезпечити контроль над повітряним простором для подальших операцій.

Зараз дивляться

Успішну операцію провели бійці 14 окремого полку безпілотних авіаційно-ударних комплексів Сил БпАК СБС у координації з аеророзвідкою 74 окремого розвідувального батальйону.

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 120 окупантів. Від початку повномасштабної війни російська армія втратила близько 996 тис. особового складу.

За минулу добу ЗСУ знищили сім ворожих танків, 11 бойових броньованих машин і понад 40 артилерійських систем.

Учора на Курському напрямку Повітряні сили України також збили російський винищувач Су‑35.

Читайте також
ЗСУ вдарили по локомотиву з технікою РФ: знищено понад сотню одиниць
ЗСУ успішно вдарили по локомотиву РФ з танками та бронетехнікою

Пов'язані теми:

Втрати ворогаГенеральний штаб УкраїниДрониЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь