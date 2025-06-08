ЗСУ знищили російський Бук-М3 із боєкомплектом

Нещодавно Сили безпілотних систем ЗСУ ліквідували російську систему протиповітряної оборони ЗРК Бук‑M3 разом з усім боєкомплектом. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

СБС знищили ЗРК Бук-М3 ворога: що відомо

– Операція стала зразком злагодженої роботи підрозділів. Після виявлення ціль знерухомили, певний час “підсвічували” та добили, спричинивши детонацію боєкомплекту та повне знищення установки, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

ЗРК Бук‑M3 – сучасна російська система ППО, здатна уражати повітряні цілі на відстані до 70 км.

Знищення такої установки завдає противнику мільйонних збитків і дозволяє українським захисникам забезпечити контроль над повітряним простором для подальших операцій.

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Успішну операцію провели бійці 14 окремого полку безпілотних авіаційно-ударних комплексів Сил БпАК СБС у координації з аеророзвідкою 74 окремого розвідувального батальйону.

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 120 окупантів. Від початку повномасштабної війни російська армія втратила близько 996 тис. особового складу.

За минулу добу ЗСУ знищили сім ворожих танків, 11 бойових броньованих машин і понад 40 артилерійських систем.

Учора на Курському напрямку Повітряні сили України також збили російський винищувач Су‑35.

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