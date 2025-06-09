Це брехня: в ОСУВ Хортиця спростували вкид про присутність РФ на Дніпропетровщині

На території Дніпропетровської області немає жодного підрозділу російських військ. Вони не перебувають навіть поблизу адміністративного кордону між Дніпропетровською та Донецькою областями.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини речник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов.

Росіян немає на території Дніпропетровщини

– Ні, немає росіян зараз на території Дніпропетровської області. Немає зараз росіян навіть на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Так, тривають бої на заході Донецької області, але росіяни не вийшли на адміністративний кордон. Їхні повідомлення про це не є правдою, вони є брехнею, – наголосив Трегубов.

Він пояснив, що значне навантаження на українську оборону зберігається на Покровському напрямку. Найінтенсивніші атаки спостерігаються східніше, ближче до району Костянтинівки.

Зараз дивляться

– Фактично там росіяни намагаються наступати по всій довжині нашого Покровського напрямку. Він у них і раніше був найбільш активним. Там постійно понад 50 боєзіткнень за добу, стільки немає на інших напрямках. Але треба розуміти, що це вже триває понад 2 роки. Покровський напрямок для них є головним вже понад 2 роки, – зауважив він.

На Краматорському напрямку, особливо в районі Часового Яру, ситуація дещо стабілізувалася, але бойові дії тривають.

– Було трішечки спокійніше, ніж завжди. Але це дуже гаряча ділянка. Росіяни постійно намагаються або пройти Часів Яр або обійти його з півночі. Бої ідуть і в самому місті, і в населених пунктах навколо нього. Росіяни намагаються пройти далі на захід, щоб створити собі нові тактичні та оперативні можливості. ЗСУ роблять все, щоб не дати їм цього зробити, – додав речник.

За його словами, зараз ворог змінив тактику: діє швидко, атакує дрібними піхотними групами, які працюють під прикриттям дронів і артилерії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.