Під час масованої нічної атаки РФ на Україну 9 червня головною цілюю ворога був один із оперативних аеродромів.

Про це заявив начальник Управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Атака Росії на Україну 9 червня: деталі від Ігната

– Ми говоримо про засоби повітряного нападу загалом, масований удар – один із найбільших, яких завдає РФ останнім часом по нашій державі. Головний удар спрямовано, вже, мабуть, у пабліках обговорюють ці питання, на один із оперативних аеродромів, був атакований противником, – наголосив він.

Ігнат не уточнив, про який саме аеродром йдеться, проте зауважив, що протиповітряна оборона відпрацювала сьогодні з потужних результатом.

Зараз дивляться

– Звісно, що є і влучання. Не будемо уточнювати, але з такою кількістю ракет та дронів, які випускає РФ, збити все неможливо, – додав спікер ПС.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі РФ застосувала проти України 499 засобів повітряного нападу, 479 з них знешкоджено силами ППО.

Зокрема, з 479 дронів, запущених ворогом, 277 збито вогневими засобами, ще 183 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Крім того, знищено 19 із 20 ракет, серед них – і Кинджали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Медіацентр Україна

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