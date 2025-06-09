У Києві попрощалися з рятувальниками, які загинули під час атаки РФ 6 червня

У Києві попрощалися з трьома рятувальниками ДСНС, які загинули внаслідок російського обстрілу 6 червня.

Життя Павла Єзгора, Данила Скадіна та Андрія Ремінного обірвалися під час ліквідації наслідків ворожої атаки на столицю. Вони працювали в умовах небезпеки, щоб допомогти людям.

Прощання з рятувальниками ДСНС

Прощання із надзвичайниками відбулося у понеділок, 9 червня. Друзі, колеги, рідні та знайомі загиблих прийшли до пожежної частини у Святошинському районі, щоби вшанувати їхню пам’ять.

Зараз дивляться

На місце, де обірвалися життя Павла Єзгора, Данила Скадіна та Андрія Ремінного, приносять квіти.

– Ці хлопці не носили зброї, не йшли в бій. Вони загинули, рятуючи життя інших. Їхній подвиг — поза часом. Їхні імена — назавжди в строю. Це біль, який не піддається словам, – зазначили у Міністерстві внутрішніх справ України.

У відомстві додали, що моляться за ще 21 пораненого рятувальника з Києва та Тернополя, які також постраждали від ворожих ударів того дня.

Нагадаємо, що у ніч на 6 червня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Падіння уламків зафіксували у Солом’янському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах. Постраждали 32 людини, двоє з них – діти, 16 – рятувальники.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.