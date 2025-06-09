У МЗС назвали, якими способами можна примусити РФ до справедливого миру

Є два ключові блоки, якими можна змусити Росію до справедливого миру. Серед них – посилення санкцій та зміцнення України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресбрифінгу з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом у Києві.

Сибіга про примус РФ до миру в Україні

За словами Сибіги, є ще достатньо сфер і галузей, в яких можна нарощувати санкційний тиск проти Росії.

Зараз дивляться

На думку міністра, він має стати руйнівним для економіки Російської Федерації.

Серед таких санкцій, які будуть найбільш болючими для Москви, може стати зниження цінової стелі на нафту, заявив Сибіга.

– Наша позиція – мова має йти про $30. Це бачення ми довели до відома партнерів. Це дійсно має бути рішення на рівні чи у форматі G7, – вважає міністр закордонних справ.

Сибіга стверджує, що Україна дуже сподівається, що рішення у цьому напрямку будуть ухвалені під час саміту G7 у Канаді.

Як зазначив міністр, чинники, які можуть примусити Росію до миру, охоплюють санкції та заморожені активи.

Він переконаний, що необхідно більше волі та рішучості, рішень у форматі G7 та подальша ізоляція Росії.

За словами українського міністра, не можна легітимізувати повернення Росії на міжнародну арену без досягнення справедливого миру.

Другий фактор, який може впливати й тиснути на Росію, полягає у зміцненні України, її оборонних спроможностей та посиленні Сил оборони, щоб подальша ціна агресії Кремля зростала, резюмував Сибіга.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.