Україна знищуватиме засоби терору, поки РФ атакує мирних жителів – Сибіга

Україна знищуватиме військову інфраструктуру та засоби терору Росії, як це продемонструвала спецоперація Павутина, поки країна-агресор продовжуватиме масовані атаки по мирних жителях.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом у Києві.

МЗС про знищення військової інфраструктури РФ

За словами Сибіги, ключовою темою переговорів з литовським міністром стала неподільна безпека України, Литви, держав Балтії та всієї Європи.

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Сибіга зазначив, що сторони скоординували кроки задля прискорення інтеграції України в Європейський Союз і НАТО напередодні Євроради та саміту Організації Північноатлантичного договору в Гаазі.

– Україна потребує підтримки, бо захищається від потужного ворога. Але ми також захищаємо союзників, стримуючи агресивну Росію. Операція Павутина вчергове показала світові, на що здатна Україна. Це наш активний захист від агресії та терору, – сказав Сибіга.

На його думку, Україна завдає подібних ударів з ювелірною точністю і лише по законних військових цілях.

Він стверджує, що допоки Росія відмовляється припиняти вогонь та продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру, Україна систематично та ефективно позбавлятиме Москву засобів терору.

Сибіга розповів, що кожен знищений російський військовий завод, аеродром, склад чи літак – це ліквідація засобів убивства, адже тоді армія РФ не зможе застосовувати це проти українців чи громадян інших країн.

За словами Сибіги, Україна запроваджує далекоглядну та ефективну політику, спрямовану на зменшення російської загрози для всієї євроатлантичної спільноти, тому потрібна підтримка світу.

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