Вступ в університет у 2025 році: перелік необхідних документів
Порядок приймання на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році, затверджений наказом від 10 лютого 2025 року №168, регулює основні принципи та процедури, якими керуватимуться заклади вищої освіти під час організації прийому вступників.
Факти ICTV дізнавалися, що потрібно для вступу в університет у 2025 році.
Що треба для вступу в університет у 2025 році
Для вступу на бакалаврські програми в Україні у 2025 році буде проведено національний мультипредметний тест (НМТ). У межах НМТ кожен учасник виконуватиме завдання з чотирьох предметів: три обов’язкові (українська мова, математика та історія України) і один на вибір (українська література, іноземні мови — англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика, географія). Під час реєстрації вступник обиратиме предмет на вибір.
Важливо, що завдання НМТ не міститимуть відкритих питань з розгорнутими відповідями, тож після тестування кожен учасник одразу дізнається кількість набраних тестових балів за кожен предмет.
У визначені календарним планом строки ці бали будуть переведені у шкалу 100–200 та відображені в персональному кабінеті на вкладці Результати. Таблиця переведення тестових балів у шкалу 100–200 міститься в додатку 5 до Порядку.
Для отримання результату за шкалою 100–200 з кожного предмета потрібно набрати не менше 15% від загальної кількості тестових балів.
Крім результатів НМТ цього року для вступу в університет у 2025 році можна буде використати результати НМТ за 2022–2024 роки. Також важливо, що під час розрахунку конкурсного бала для вступу у ВНЗ у 2025 на певну спеціальність буде враховуватись ваговий коефіцієнт для результатів з кожного предмета НМТ.
Таблиця з переліком вагових коефіцієнтів оцінок предметів НМТ розміщена в додатку 7 до Порядку.
Перелік документів для вступу в університет у 2025 році
Щоб взяти участь у вступній кампанії 2025 року, абітурієнтам потрібно підготувати такий пакет документів:
- паспорт громадянина України або ID-картку;
- ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);
- документ про здобуту освіту з додатком (атестат чи диплом);
- сертифікат НМТ або ЗНО;
- військово-обліковий документ (для осіб чоловічої статі);
- чотири фотокартки розміром 3×4 см;
- мотиваційний лист;
- документи, що підтверджують наявність пільг (за наявності);
- медична довідка форми 086/о (у разі потреби).
Остаточний перелік документів для вступу в університет у 2025 році буде відрізнятися залежно від конкретного навчального закладу, обраної спеціальності та рівня освіти (бакалавр, магістр, аспірант тощо).
Найактуальнішу інформацію щодо переліку необхідних документів для вступу у 2025 році ви зможете отримати безпосередньо у приймальній комісії конкретного навчального закладу або на офіційному сайті цього університету.