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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 9 червня: мінус ще 970 окупантів та понад сорок артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 9 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 202-гу добу повномасштабної війни сягнули 997 120 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 9 червня 2025

  • особового складу ‒ близько 997 120 (+970) осіб;
  • танків ‒ 10 915 (+4);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 759 (+11);
  • артилерійських систем – 28 934 (+42);
  • РСЗВ – 1 411 (+1);
  • засобів ППО ‒ 1 183;
  • літаків – 414;
  • гелікоптерів – 337;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 818 (+167);
  • крилатих ракет ‒ 3 315;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 348 (+123);
  • спеціальної техніки ‒ 3 911.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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