Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 9 червня: мінус ще 970 окупантів та понад сорок артсистем
Втрати ворога на 9 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 202-гу добу повномасштабної війни сягнули 997 120 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 9 червня 2025
- особового складу ‒ близько 997 120 (+970) осіб;
- танків ‒ 10 915 (+4);
- бойових броньованих машин ‒ 22 759 (+11);
- артилерійських систем – 28 934 (+42);
- РСЗВ – 1 411 (+1);
- засобів ППО ‒ 1 183;
- літаків – 414;
- гелікоптерів – 337;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 818 (+167);
- крилатих ракет ‒ 3 315;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 348 (+123);
- спеціальної техніки ‒ 3 911.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 09 червня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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