Втрати ворога на 9 червня: мінус ще 970 окупантів та понад сорок артсистем

Втрати ворога на 9 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 202-гу добу повномасштабної війни сягнули 997 120 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 9 червня 2025

особового складу ‒ близько 997 120 (+970) осіб;

танків ‒ 10 915 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 22 759 (+11);

артилерійських систем – 28 934 (+42);

РСЗВ – 1 411 (+1);

засобів ППО ‒ 1 183;

літаків – 414;

гелікоптерів – 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 818 (+167);

крилатих ракет ‒ 3 315;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 348 (+123);

спеціальної техніки ‒ 3 911.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.