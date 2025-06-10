Біснуваті з Шахедами та червоною кнопкою: Зеленський про російський обстріл 10 червня

10 червня Росія атакувала Україну, пошкодивши не тільки звичайні житлові будинки в різних регіонах країна, а й важливі культурні та медичні об’єкти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 червня.

Зеленський закликав зупинити Росію

Президент повідомив, що внаслідок російського удару в Одесі постраждав пологовий будинок, а Одеська кіностудія зазнала значних втрат.

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Тоді як у столиці було пошкоджено Софію Київську. Частина фасаду собору обвалилася через вибухову хвилю.

– Для всіх людей, хто дійсно знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії. Біснуваті з Шахедами та червоною кнопкою. І саме катастрофи є сенсом їхнього існування – більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать, – сказав Зеленський.

Український лідер наголосив, що на такі дії потрібно реагувати. За його словами, зупинити агресора та примусити його до миру важливо не лише для України, адже від цього виграє весь світ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський

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