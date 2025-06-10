Десятки знищених окупантів: бійці ГУР провели успішну операцію на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку бійці підрозділу Химера, що входить до складу Спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міноборони України, провели успішну бойову операцію.

Ситуація на Куп’янському напрямку

За підтримки побратимів із підрозділів Аратта та Сибірський батальйон українські спецпризначенці змогли втримати широкий відрізок фронту та стабілізували ситуацію в районі.

Оприлюднене відео демонструє ключові моменти операції: координацію з командного пункту, штурм ворожих позицій, евакуацію поранених, а також роботу підрозділів БпЛА і груп вогневої підтримки.

Зараз дивляться

У результаті бою українська Химера ліквідувала понад 30 окупантів, зокрема 15 — у стрілецькому зіткненні.

Ще понад 40 росіян дістали поранення, а двох було взято в полон.

Також знищено понад 40 ворожих укріплень та інженерних споруд.

Нагадаємо, начальник міської військової адміністрації Харківської області Андрій Беседін розповів, місто Куп’янськ знищено на 90%.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.