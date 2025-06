Фото справжнє: Юсов про надпис “слава Росії” на тілі українського полоненого

Російські окупанти випалили на тілі українського військовополоненого надпис “слава Росії”. Фотографія, яку опублікували в мережі і на якій видно численні шрами на тілі звільненого захисника, є справжньою.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник керівника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Представник ГУР повідомив, що фото, на якому видно шрами і випалений надпис “слава Росії” на тілі звільненого військослужбовця, зробив лікар одного з регіональних медичних центрів.

After being exchanged, a Ukrainian prisoner of war showed his body covered in multiple mutilations and a burned-in inscription that read ‘Glory to Russia.’ pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ

