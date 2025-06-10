Спека, зливи чи шторм: прогноз погоди в Одесі на тиждень

Спека відступає, і впродовж цього тижня планується вже більш помірний температурний режим, адже з північного заходу надходить прохолодна повітряна маса.

Факти ICTV дізнавалися прогноз погоди в Одесі на тиждень.

Погода в Україні на найближчі дні

За словами синоптикині Наталі Птухи, у вівторок, 10 червня, за рахунок поля високого тиску в Україні буде сухо та переважно сонячно. Але в середу очікуємо на новий атмосферний фронт з короткочасними дощами. Оскільки з північного заходу надійде більш прохолодна повітряна маса, то, відповідно, й температурний фон дещо знизиться.

Зараз дивляться

Вночі температура буде в межах 8-14 °C. 10 червня в денні години у багатьох регіонах — від 18 до 24 °C тепла. Найтеплішими в нас залишаються Південь та Схід. Там у нічні години — 16-22 °C, а в денні — 23-29 °C.

Загалом переважатимуть за такої ситуації північно-західні повітряні потоки зі швидкістю 5-12 м/с. Окремі посилення можуть бути під час грозової діяльності.

У вівторок на більшу частину території України впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Хіба що у східних областях подекуди можуть бути короткочасні дощі, окремі грози.

Надалі в середу, 11 червня, очікуємо новий атмосферний фронт із заходу. Він спочатку впливатиме на західні та північні області. 12 червня фронт відійде вже далі у південно-східному напрямку. Це зумовлюватиме короткочасні дощі, окремі грози.

У п’ятницю, 13 червня, вже знову підвищуватиметься атмосферний тиск та переважно буде погода без опадів, окрім північно-східної частини.

Яка погода в Одесі зараз

За словами синоптикині Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Яни Антонюк, погода в Одесі та Одеській області 10 червня буде зумовлена проходженням холодного атмосферного фронту з північного заходу.

10 червня буде мінлива хмарність, короткочасний дощ місцями з грозами. Вітер північний, 9-14 м/с.

В області температура вночі 15-20 °C, а вдень 24-29 °C. В Одесі вночі 18-20 °C, а вдень 25-27 °C. На автошляхах області видимість хороша.

Уздовж північно-західного узбережжя Чорного моря вітер північний, 12-14 м/с. Помірне хвилювання. Безпечні рівні моря, температура морської води 19-20 °C.

Завтра, 11 червня, на Одещині очікується мінлива хмарність. Вдень у деяких районах можливі короткочасні дощі та грози. Вітер дутиме з північного сходу, а вдень змінить напрямок на південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 12-17 °C, а вдень підніметься до 24-29 °C. На автошляхах області видимість буде хорошою.

Щодо Одеси, то тут також прогнозується мінлива хмарність, проте без істотних опадів. Напрямок та швидкість вітру будуть такими ж, як і в області: північно-східний, вдень південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 15-17 °C, а вдень сягне 24-26 °C. Температура морської води становитиме 19-20 °C.

11 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання (відкритого вогню).

Яка погода в Одесі: прогноз на тиждень

Впродовж наступних трьох днів, тобто з 10 до 13 червня, очікується місцями надзвичайно висока пожежна небезпека.

Упродовж тижня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вдень 11 та вночі 12 червня місцями пройдуть короткочасні дощі, іноді з грозами. Вітер не штормовий, а температурний фон без змін.

Скільки градусів в Одесі

У наступні п’ять діб повітряна маса з північного заходу принесе Одещині відносно прохолодну та нестійку погоду, подекуди з поривчастим вітром, дощами та грозами. Температура вночі спостерігатиметься на рівні 15-17 °C, а вдень 23-25 °C. Температура морської води 18-19 °C, помірне та легке хвилювання моря.

Зокрема, 11 червня очікується мінлива хмарність. Температура вдень 26 °C, а вночі 15 °C. 12 червня можливі короткочасні дощі. Вночі температура 15 °C, вдень 25 °C. 13 червня температура вночі 15 °C, вдень 22 °C. 14 червня температура вночі 15 °C, а вдень 22 °C.

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