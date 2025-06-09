Україні буде потрібно 4 млн дронів у 2025 році – єврокомісар з питань оборони

Україна у 2025 році має виготовити близько 4 млн дронів для забезпечення лінії фронту в боях проти армії держави-агресора РФ.

Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв’ю Chatham House.

Скільки дронів потребуватиме Україні у 2025 році

За його словами, саме така кількість необхідна для покриття фронту на тлі високої ефективності безпілотників у бойових умовах.

Зараз дивляться

– На лінії фронту протяжністю 1200 км близько 80% влучань припадає на дрони – звичайний танк, який входить у зону ураження, виживає в середньому шість хвилин. Але росіяни також вміють використовувати дрони, тому Україна підрахувала, що цього року виробить 4 млн дронів для покриття цієї лінії фронту, – зазначив Кубілюс.

Він порівняв ці потреби з тим, що може чекати країни Європейського Союзу в разі атаки.

– Я почав рахувати, скільки дронів знадобиться державам-членам ЄС або НАТО в разі атаки Росії. Литва, моя країна, має 200 км кордону з Калінінградом і 700 км з Білоруссю – нам знадобиться близько 3 млн дронів на рік, – сказав він.

За словами єврокомісара, безпілотники потребують регулярного оновлення кожні кілька місяців.

Традиційна оборонна модель, заснована на довготривалих контрактах і передбачуваності, більше не відповідає викликам сучасної війни.

– Це виклик, який ми обговорюємо з НАТО – як мають змінитися цілі щодо спроможностей у нових умовах, – зазначив Кубілюс.

Виготовляти дрони заздалегідь – не продуктивно

Єврокомісар поділився рекомендацією українських спеціалістів: формувати команди з інженерів, операторів, конструкторів і цифрових експертів, створювати резерви компонентів, але не виготовляти дрони заздалегідь. Оскільки заздалегідь невідомо, які саме будуть необхідні.

Крім того, Кубілюс відзначив інноваційний підхід української сторони до мотивації операторів дронів.

Знищення дорогої російської системи дає 200 балів, тоді як за влучання у солдата – лише шість. Оператори змагаються між собою, а переможці отримують найкращі дрони.

– Йдеться не лише про дрони, а про зовсім інший підхід до ведення оборони, – підсумував єврокомісар.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.