Українська делегація в Стамбулі має мандат на обговорення гуманітарних питань – Зеленський

Українська делегація має право вести переговори з Росією лише щодо гуманітарних питань, ґрунтуючись на українському меморандумі.

Мандату для обговорення суверенітету та територіальної цілісності країни вона не має, пояснив президент України Володимир Зеленський.

Українська делегація може обговорювати гуманітарні питання

– Наш меморандум є основою для переговорів. На основі цього наша делегація має мандат обговорювати гуманітарні питання – долю військовополонених та викрадених дітей – або перемир’я. Однак вона не має мандату обговорювати суверенітет і територіальну цілісність України. Це наше конституційне питання, – сказав Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online.

Президент підкреслив, що Україна не визнає окупацію своїх територій Росією.

Зараз дивляться

– Ми також неодноразово заявляли: якщо ми отримаємо відповідні гарантії безпеки, що Путін не зможе продовжувати війну, тоді у нас буде час вирішити територіальні питання. Дипломатичним шляхом, а не зброєю, – додав він.

У закінченні війни мають бути зацікавлені обидві сторони

За словами Зеленського, Україна прагне завершення війни, але для цього необхідна зацікавленість обох сторін. Проте якщо інша сторона не готова до цього, “вона щось придумає”.

– Вони (росіяни – ред.) навіть сказали нашій делегації: ми знаємо, що наш меморандум є ультиматумом і ви його не приймете. Отже, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян. Тому нам потрібні сильні посередники: щоб вони не могли відмовитися від досягнутих на переговорах домовленостей, – наголосив глава держави.

Він також зазначив, що наразі Сполучені Штати не виступають як сильний посередник у переговорах.

– Росіяни сказали, щоб вони (США – ред.) не були за столом переговорів, після чого вони просто пішли. Чому? Через їхню м’яку політику щодо Росії, – підсумував Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.