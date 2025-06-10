Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 10 червня: мінус ще 960 окупантів та два літаки
Втрати ворога на 10 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 960 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 203-тю добу повномасштабної війни сягнули 998 080 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 10 червня 2025
- особового складу ‒ близько 998 080 (+960) осіб;
- танків ‒ 10 919 (+4);
- бойових броньованих машин ‒ 22 768 (+9);
- артилерійських систем – 28 982 (+48);
- РСЗВ – 1 412 (+1);
- засобів ППО ‒ 1 183;
- літаків – 416 (+2);
- гелікоптерів – 337;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 057 (+239);
- крилатих ракет ‒ 3 330 (+15);
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 455 (+107);
- спеціальної техніки ‒ 3 912 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 203-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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