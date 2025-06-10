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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 10 червня: мінус ще 960 окупантів та два літаки

Су-34, літак Су-34
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 10 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 960 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 203-тю добу повномасштабної війни сягнули 998 080 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 10 червня 2025

  • особового складу ‒ близько 998 080 (+960) осіб;
  • танків ‒ 10 919 (+4);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 768 (+9);
  • артилерійських систем – 28 982 (+48);
  • РСЗВ – 1 412 (+1);
  • засобів ППО ‒ 1 183;
  • літаків – 416 (+2);
  • гелікоптерів – 337;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 057 (+239);
  • крилатих ракет ‒ 3 330 (+15);
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 455 (+107);
  • спеціальної техніки ‒ 3 912 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 203-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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міг-31

Джерело: Генштаб ЗСУ

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