Втрати ворога на 10 червня: мінус ще 960 окупантів та два літаки

Втрати ворога на 10 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 960 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 203-тю добу повномасштабної війни сягнули 998 080 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 10 червня 2025

особового складу ‒ близько 998 080 (+960) осіб;

танків ‒ 10 919 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 22 768 (+9);

артилерійських систем – 28 982 (+48);

РСЗВ – 1 412 (+1);

засобів ППО ‒ 1 183;

літаків – 416 (+2);

гелікоптерів – 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 057 (+239);

крилатих ракет ‒ 3 330 (+15);

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 455 (+107);

спеціальної техніки ‒ 3 912 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 203-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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