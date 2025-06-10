В умовах воєнного стану Міністерство соціальної політики спростило механізм отримання грошової компенсації вартості одноразової допомоги Пакунок малюка при народженні дитини.

Як отримати гроші замість Пакунка малюка у 2025 році, куди звертатися та що необхідно — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Гроші замість Пакунка малюка: яка сума надається та хто може отримати

При народженні дитини, окрім грошової допомоги, батьки можуть отримати Пакунок малюка. Це спеціальний набір, до якого входять найнеобхідніші речі для немовляти та мами. Проте батьки мають право відмовитись від набору й отримати гроші.

Розмір грошової компенсації має бути не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. У 2025 році сума становить 7 689 грн.

Отримати грошову компенсацію може один із батьків новонародженої дитини. У разі відсутності батьків заяву на отримання виплати можуть подати опікуни, прийомні батьки чи батьки-вихователі (за наявності відповідних документів).

Під час воєнного стану батьки можуть використовувати кошти грошової компенсації Пакунка малюка на необхідні товари, їжу, ліки тощо. Наразі знято обмеження щодо використання коштів виключно на дитячі товари.

Грошову компенсацію можна зняти, перерахувати на іншу картку або оплатити онлайн бажані покупки.

Як отримати гроші замість Пакунка малюка: інструкція

За грошовою компенсацією необхідно звернутися не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Для того щоб отримати гроші замість Пакунка малюка, необхідно подати заяву (особисто або рекомендованим листом) до виконавчого органу сільської, селищної ради, центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Окрім заяви про призначення грошової компенсації, необхідно надати:

копію свідоцтва про народження дитини (у разі відсутності — копію документа, що підтверджує факт народження дитини в закладі охорони здоров’я або поза ним);

посвідку на постійне або тимчасове проживання (необхідна для іноземців та осіб без громадянства);

документ, який засвідчує реєстрацію у реєстрі фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код);

копію рішення про призначення опіки над дитиною (за необхідності);

довідку з пологового будинку про відмову від отримання Пакунка малюка.

Під час подання заяви на отримання грошей замість Пакунка малюка необхідно вказати реквізити рахунку, відкритого у відділенні ПриватБанку. На інші рахунки банків кошти не виплачуються.

Строк розгляду заяви та надання послуги — до одного місяця.

Вартість — безкоштовно.

Коли можуть не надаватися гроші замість Пакунка малюка

Грошова допомога замість бебібоксу не виплачується, якщо:

батьки отримали допомогу у вигляді Пакунка малюка;

батьки відмовилися від новонародженої дитини;

матір відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

дитина померла до дати звернення за призначенням грошової компенсації.

Джерело: Дія

