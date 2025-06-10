Зеленський про мобілізацію: Ми можемо 27 тис. осіб на місяць, РФ – до 50 тис.

Можливості України щодо мобілізації – 27 тис. осіб на місяць, у РФ – до 40-50 тис., і це тільки тому, що у них більші втрати у цій війні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online.

Скільки людей можуть мобілізувати Україна і РФ

За його словами, мобілізація – проблема у будь-якій війні, адже люди втомлюються.

Зараз дивляться

– Ми можемо мобілізувати 27 тис. людей на місяць, а росіяни – 40-50 тис., бо їхні втрати більші. У нас мобілізація можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна. Це ми його зупинили, – пояснив Зеленський.

Глава держави визнав, що проблема таки існує, проте не вважає, що необхідна мобілізація 18-річних, як думають лідери деяких країн.

– Операція Павутина показала: важлива не кількість людей, а зброя і технологія. А також гроші та тиск. А санкції спрямовані саме на ті гроші, якими росіяни фінансують війну, – наголосив Зеленський.

Водночас він відповів західним партнерам, які серед причин, чому вони не зважилися на санкції, називають те, що Україна не мобілізувала 18-річних.

– Чесно кажучи, ми надали можливість 18-24-річним, щоб показати, що вони теж можуть служити (за контрактом, – Ред.), якщо наші партнери цього хочуть. Це ми їм зараз і дали, відповідно до нашого законодавства. Тим часом тисячі людей воюють на фронті без відповідної зброї, – підсумував президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 203-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Válasz Online

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