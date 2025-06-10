Зеленський про нічну атаку: Удари РФ гучніші за намагання примусити Путіна до миру

Російські удари ракетами та Шахедами по Україні гучніші, ніж намагання США та інших у світі примусити агресора до миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після масованої нічної атаки на Україну 10 червня.

Атака на Україну сьогодні: реакція Зеленського

– Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари Шахедами, крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина, – наголосив глава держави.

За його словами, під час сьогоднішньої атаки росіяни застосували 315 дронів, з яких понад 250 – Шахеди, а також сім ракет, зокрема дві – це балістика північнокорейського виробництва.

Зараз дивляться

– Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура. В Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним, – додав Зеленський.

І зауважив, що відповіддю на цю атаку та інші подібні удари РФ має бути не мовчання світу, а конкретні дії партнерів – усіх, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 10 червня армія РФ завдала удару по Україні 322 засобами повітряного нападу, з яких 284 були знешкоджені.

Зокрема, були збиті всі балістичні та крилаті ракети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 203-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.