Екскомандира 155-ї бригади Анна Київська Рюмшина залишили під вартою

У Києві суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому командиру 155-ї бригади Анна Київська Дмитру Рюмшину до 20 липня.

Екскомандира 155 бригади Анна Київська залишили під вартою

Адвокат Рюмшина просив про відвід прокурора нібито через підроблення доказів, але це прохання не було задоволено, повідомили українські журналісти з зали Печерського районного суду Києва.

Його адвокат стверджував, що застава у розмірі 30 млн грн перебільшена. Рюмшин не має можливості виплатити її через низький у порівнянні до застави дохід його родини, заявив адвокат екскомандира.

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У суді прокурор говорив, що Рюмшин нібито не повідомив про “630 випадків СЗЧ” у бригаді Анна Київська.

За словами адвоката екскомандира, тоді Рюмшин перебував у відрядженні на території Франції, коли відбувалися навчання частини військових бригади.

А повідомити про такі факти мав тимчасовий виконувач обов’язків командира, який формував списки бійців, сказав адвокат.

Суд ухвалив рішення про продовження тримання під вартою до 20 липня, зменшивши заставу до 27 млн грн.

Ситуація у 155 ОМБр Анна Київська стала публічною на початку січня 2025 року. Тоді повідомлялося, що нібито понад 1 тис. бійців самовільно покинули бригаду до першого бою.

Дмитра Рюмшина підозрюють у тому, що він нібито не реагував на випадки самовільного залишення частини та формував списки на навчання у Францію з начебто невмотивованих бійців, проте екскомандир 155 бригади не визнає своєї провини.

Джерело : Суспільне

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