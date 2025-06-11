Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Вбивство українки та її доньки у Бельгії: Сибіга доручив тримати справу на контролі
Вибухи у Львові та області: пошкоджено промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Генштаб підтвердив ураження порохового заводу в Тамбові і складів з боєприпасами

вибух на складі боєприпасів в РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони провели масштабну операцію проти стратегічних об’єктів російського агресора в ніч на 11 червня.

ЗСУ уразила низку важливих об’єктів військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться

ЗСУ атакували пороховий завод

Зафіксовано ураження потужностей ФКП Тамбовський пороховий завод та горіння на його території. Цей завод є одним із основних елементів військово-промислового комплексу Росії.

Це підприємство відіграє критичну роль у забезпеченні російської армії, оскільки спеціалізується на виготовленні порохів для стрілецької зброї, артилерійських установок та реактивних систем.

Також там виробляють колоксилін – важливий компонент для створення вибухових речовин.

Удари по складах боєприпасів

Паралельно з атакою на завод українські сили завдали ударів по військових об’єктах у прикордонних регіонах РФ.

Зокрема, вибухи зафіксовано біля складу боєприпасів 106 повітряно-десантної дивізії в Курській області.

Також постраждав склад аеродрому Бутурліновка у Воронезькій області. Повний масштаб завданих пошкоджень військове командування продовжує з’ясовувати.

Генеральний штаб наголошує, що подібні операції триватимуть з метою підриву воєнно-економічного потенціалу окупантів та примушення РФ до припинення агресії проти України.

— Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде! – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що раніше у Чебоксарах після атаки БпЛА закрили завод із виробництва електроніки для армії РФ.

Також українські дрони атакували об’єкт космічної розвідки РФ під кодовою назвою Звезда.

Читайте також
На аеродромі Саваслейка знищено літаки МіГ-31 та Су-30/34 – Генштаб
міг-31

Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь