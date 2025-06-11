Генштаб підтвердив ураження порохового заводу в Тамбові і складів з боєприпасами

Українські Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони провели масштабну операцію проти стратегічних об’єктів російського агресора в ніч на 11 червня.

ЗСУ уразила низку важливих об’єктів військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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ЗСУ атакували пороховий завод

Зафіксовано ураження потужностей ФКП Тамбовський пороховий завод та горіння на його території. Цей завод є одним із основних елементів військово-промислового комплексу Росії.

Це підприємство відіграє критичну роль у забезпеченні російської армії, оскільки спеціалізується на виготовленні порохів для стрілецької зброї, артилерійських установок та реактивних систем.

Також там виробляють колоксилін – важливий компонент для створення вибухових речовин.

Удари по складах боєприпасів

Паралельно з атакою на завод українські сили завдали ударів по військових об’єктах у прикордонних регіонах РФ.

Зокрема, вибухи зафіксовано біля складу боєприпасів 106 повітряно-десантної дивізії в Курській області.

Також постраждав склад аеродрому Бутурліновка у Воронезькій області. Повний масштаб завданих пошкоджень військове командування продовжує з’ясовувати.

Генеральний штаб наголошує, що подібні операції триватимуть з метою підриву воєнно-економічного потенціалу окупантів та примушення РФ до припинення агресії проти України.

— Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде! – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що раніше у Чебоксарах після атаки БпЛА закрили завод із виробництва електроніки для армії РФ.

Також українські дрони атакували об’єкт космічної розвідки РФ під кодовою назвою Звезда.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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