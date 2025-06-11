На Хмельнитчині викрито злочинну схему збагачення на постачанні хліба військовим — ДБР

У Хмельницькій області працівники ДБР повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка привласнювала бюджетні кошти, виділені на забезпечення військових хлібобулочними виробами.

– Організував угоду заступник командира батальйону однієї з військових частин. У схему він залучив свого підлеглого, приватного підприємця та його бухгалтера, – йдеться в повідомленні.

Завищували обсяги закупівель

За даними слідства, учасники групи систематично завищували обсяги закупівель хлібобулочних виробів у приватного підприємця. Продукція фактично не поставлялася, а надходила виключно на папері, тоді як кошти, перераховані з держбюджету, розподілялися між фігурантами.

Одним із ключових виконавців схеми був підлеглий чиновник, який відповідав за оформлення нібито отриманої продукції. Попри тиск керівництва, військовослужбовець звернувся до ДБР і почав співпрацювати зі слідством, діючи під контролем правоохоронців.

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Привласнили близько 1 млн грн

Підприємець разом з бухгалтером розраховували різницю між фактично поставленим товаром і задекларованими обсягами, після чого кошти виводилися з рахунків і розподілялися між учасниками групи. Загальна сума привласнених бюджетних коштів становить близько 1 млн грн.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, за клопотанням слідчих суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваних, зокрема на автомобіль, яким перевозилися хлібобулочні вироби.

Досудове розслідування триває. Перевіряється інформація про можливе існування аналогічних схем у постачанні військовим інших продуктів харчування.

Загрожує до 12 років позбавлення волі

Суд обрав заступнику командира батальйону і підприємцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Бухгалтер перебуває під домашнім арештом з використанням електронного засобу контролю.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: ДБР

Джерело : ДБР

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