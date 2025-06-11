РФ атакувала Україну 85 дронами та балістичним Іскандером – Повітряні сили

У ніч проти 11 червня Росія атакувала Україну 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М.

Нічна атака дронами та балістикою

Протягом ночі окупанти запускали дрони хвилями із кількох напрямків – Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, мису Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, з Курської області ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер-М.

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Основні напрямки нічної атаки на Україну – Харківська, Донецька та Одеська області.

Станом на 08:00 засобами протиповітряної оборони знешкоджено 49 із 85 ворожих БпЛА на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі країни.

Зокрема, 40 дронів збито вогневими засобами ураження, ще 9 локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.

На жаль, є влучання у 14 локаціях, а також падіння уламків у двох локаціях.

Зокрема, внаслідок нічної атаки дронів у Харкові у кількох районах спалахнули пожежі.

Було влучання у тролейбусне депо, приватний будинок та кілька багатоквартирних. Також горіли автомобілі, дитячий майданчик.

С таном на ранок відомо про двох загиблих та 60 поранених, з яких 9 – діти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 204-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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