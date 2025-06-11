РФ атакувала Україну 85 дронами та балістичним Іскандером – Повітряні сили
У ніч проти 11 червня Росія атакувала Україну 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М.
Нічна атака дронами та балістикою
Протягом ночі окупанти запускали дрони хвилями із кількох напрямків – Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, мису Чауда та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Крім того, з Курської області ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер-М.
Основні напрямки нічної атаки на Україну – Харківська, Донецька та Одеська області.
Станом на 08:00 засобами протиповітряної оборони знешкоджено 49 із 85 ворожих БпЛА на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі країни.
Зокрема, 40 дронів збито вогневими засобами ураження, ще 9 локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.
На жаль, є влучання у 14 локаціях, а також падіння уламків у двох локаціях.
Зокрема, внаслідок нічної атаки дронів у Харкові у кількох районах спалахнули пожежі.
Було влучання у тролейбусне депо, приватний будинок та кілька багатоквартирних. Також горіли автомобілі, дитячий майданчик.
С таном на ранок відомо про двох загиблих та 60 поранених, з яких 9 – діти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 204-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.