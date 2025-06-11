Україна дозволила Польщі проводити ексгумаційні роботи у Львові – МКСК

Україна дала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт щодо загиблих у 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська, що нині розташоване в межах Львова.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК).

Українсько-польська співпраця

Україна готова до продовження пошукових та ексгумаційних робіт в межах діяльності Українсько-польської робочої групи з історичних питань.

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— У якості підтвердження конструктивної роботи України та Польщі з історичних питань інформуємо про передачу дозволу польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 р. польських військовослужбовців, похованих на території колишнього с. Збоїська, – йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що першим кроком у цьому процесі стало успішне проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Пужники Тернопільської області.

Водночас важливим стало отримання дозволу від польської сторони на проведення Україною пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова у Республіці Польща.

У міністерстві розраховують на початок робіт уже найближчим часом.

МКСК наголосило, що прикладом успішної взаємодії України та Польщі є спільна протидія провокаціям.

Зокрема, йдеться про засудження акту вандалізму з пам’ятною таблицею на горі Монастир та протидію фейковим повідомленням про нібито скасування українською стороною дозволу на проведення робіт на території колишнього села Пужники.

Нагадаємо, що раніше міністр культури України Микола Точицький спростував фейк про припинення ексгумаційних робіт у селі Садове (колишнє Пужники) Тернопільської області.

За його словами, інформація про нібито зупинення робіт базувалася на підробленому листі з його підписом і була спрямована на підрив історичного діалогу між Україною та Польщею.

Польові роботи в селі Пужники були успішно завершені 10 травня 2025 року, а польська сторона високо оцінила співпрацю, назвавши її історичним та дипломатичним проривом.

Джерело : Мінкульт

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