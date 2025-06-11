Втрати ворога на 11 червня перевищили 999 тисяч: знищено ще 1120 окупантів

Втрати ворога на 11 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 120 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 204-ту добу повномасштабної війни сягнули 999 200 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 11 червня 2025

особового складу ‒ близько 999 200 (+1120) осіб;

танків ‒ 10 927 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 22 783 (+15);

артилерійських систем – 29 016 (+34);

РСЗВ – 1 413 (+1);

засобів ППО ‒ 1 183;

літаків – 416;

гелікоптерів – 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 297 (+240);

крилатих ракет ‒ 3 337 (+7);

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 579 (+124);

спеціальної техніки ‒ 3 914 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 204-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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