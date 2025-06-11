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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 11 червня перевищили 999 тисяч: знищено ще 1120 окупантів

російські солдати
Фото: Depositphotos

Втрати ворога на 11 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 120 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 204-ту добу повномасштабної війни сягнули 999 200 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 11 червня 2025

  • особового складу ‒ близько 999 200 (+1120) осіб;
  • танків ‒ 10 927 (+8);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 783 (+15);
  • артилерійських систем – 29 016 (+34);
  • РСЗВ – 1 413 (+1);
  • засобів ППО ‒ 1 183;
  • літаків – 416;
  • гелікоптерів – 337;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 297 (+240);
  • крилатих ракет ‒ 3 337 (+7);
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 579 (+124);
  • спеціальної техніки ‒ 3 914 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 204-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

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