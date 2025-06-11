Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 11 червня перевищили 999 тисяч: знищено ще 1120 окупантів
Втрати ворога на 11 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 120 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 204-ту добу повномасштабної війни сягнули 999 200 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 11 червня 2025
- особового складу ‒ близько 999 200 (+1120) осіб;
- танків ‒ 10 927 (+8);
- бойових броньованих машин ‒ 22 783 (+15);
- артилерійських систем – 29 016 (+34);
- РСЗВ – 1 413 (+1);
- засобів ППО ‒ 1 183;
- літаків – 416;
- гелікоптерів – 337;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 297 (+240);
- крилатих ракет ‒ 3 337 (+7);
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 579 (+124);
- спеціальної техніки ‒ 3 914 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 204-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 11 червня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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