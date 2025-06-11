Зеленський: Україна допоможе Молдові уникнути енергетичного шантажу з боку Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова зробити все можливе, щоб допомогти Молдові у складній ситуації, пов’язаній з енергетичною кризою в Придністров’ї.

Про це він сказав на саміті Україна – Південно-Східна Європа в Одесі.

Зеленський заявив про готовність допомогти Молдові

За словами Зеленського, Україна готова надати допомогу, щоб РФ не змогла використати кризу в Придністров’ї для тиску на Кишинів і на президента Маю Санду.

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– Що стосується придністровської кризи, яка була, може президент Молдови розкаже про це детальніше, але ми були готові зробити все, щоб допомогти Молдові, щоб через цю кризу не було тиску на Кишинів і, відповідно, на президента Маю Санду. Ми розуміли, що це штучні кроки РФ. Тому зрозумілі й кроки, як запобігти цьому. Непросто, але ми стоїмо поруч із Молдовою і будемо продовжувати, як би важко нам не було. Будемо робити все, щоб там було менше ризиків, – сказав президент.

У відповідь Санду зазначила, що Молдова має необхідні інструменти для підтримки населення в разі, якщо Росія знову спробує перекрити постачання енергоносіїв.

– Україна пропонувала вугілля. У врешті-решт нам вдалося забезпечити підтримку Європейського Союзу і постачати газ до Придністровʼя. Якщо Росія спробує це зробити знову, в нас уже будуть ті самі механізми й інструменти, і ми допоможемо людям у регіоні, – сказала президентка.

Вона також повідомила, що на правому березі Дністра триває будівництво нової високовольтної лінії електропередач, яка безпосередньо з’єднає Молдову з Румунією.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року постачання російського газу в Придністров’я було припинено після того, як Україна зупинила його транзит через свою територію у відповідь на російську агресію.

У відповідь Газпром скоротив подачу газу через Молдову до нуля, пояснюючи це боргами країни за попередні роки.

З 10 грудня в Придністров’ї, а з 16 грудня – на правому березі Молдови введено надзвичайний економічний стан.

Починаючи з 3 січня, у Придністров’ї почали застосовувати віялові відключення електроенергії для економії ресурсів. А вже 3 лютого компанія Молдовагаз почала постачати газ у придністровський регіон.

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