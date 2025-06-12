Дізнався про народження сина: перші емоції захисників, що повернулися з полону РФ

У четвер, 12 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ. Він є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих.

Факти ICTV зібрали відео, на яких зображені емоції військових, які повернулися додому після років полону.

Обмін полоненими 12 червня: перші емоції захисників

На кадрах, які опублікував омбудсмен Дмитро Лубінець, видно момент, коли українські військові ступають на рідну землю – щасливі, виснажені, не стримуючи сліз.

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Одні з них мовчки обіймаються, інші викидають речі, якими користувалися в полоні. Хтось одразу телефонує додому.

– Слава Україні, героям слава! – вигукує один із захисників.

Для декого повернення додому стає не лише звільненням, а й новим початком. Один із військових у телефонній розмові з дружиною дізнається, що став батьком.

– Я уже дома, уже в Україні. Не хвилюйся, все буде файно. Хто у нас там, до речі? Донька? Син? Як назвали? Артурчик? Добренько. Люблю, цілую, давай, кохаю, – говорить він з усмішкою крізь сльози.

Поруч його побратим теж телефонує близьким.

– Валю, я живий, Валю! Я люблю вас усіх, я люблю Україну, – схвильовано вигукує він у слухавку.

За кадром чути, як тремтять голоси рідних – хтось плаче, хтось сміється від щастя.

– Я в Україні, мамо, мене обміняли, скоро буду дома, – говорить ще один військовий, не приховуючи хвилювання.

Інший заспокоює матір, яка не може стримати емоцій.

– Всьо, мамулько, я ввечері наберу, давай, не плач, – каже він.

Кого вдалося повернути з полону

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що до України повернулися військовослужбовці Збройних сил України — серед них представники Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил територіальної оборони, Сил безпеки та спеціальних операцій, а також бійці Державної прикордонної служби й Національної гвардії.

Серед звільнених – оборонці Маріуполя, які провели в російському полоні понад три роки. Усі звільнені цього разу — чоловіки, військові рядового та сержантського складу. Частину з них тривалий час вважали зниклими безвісти.

Загалом додому повернулися українці, які воювали на Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Запоріжжі та Луганщині.

Після повернення всі захисники пройдуть медичне обстеження, отримають необхідну допомогу для фізичної та психологічної реабілітації, а також грошові виплати за весь період перебування в полоні.

Фото: Володимир Зеленський

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