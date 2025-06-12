Головні події ночі: масована атака дронів на Харків та закриті аеропорти у РФ

На кінець минулої доби на фронті відбулося 195 бойових зіткнень, російський ворог завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 80 КАБів, здійснив 1292 удари дронами-камікадзе та 4671 обстріл позицій наших військ. Станом на ранок 12 червня, у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака Шахедів на Харків

Після першої ночі 12 червня росіяни атакували Харків ударними дронами. Зафіксовано 11 влучань і ще один Шахед не вибухнув. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Зараз дивляться

Під ворожим ударом були житлові будинки, навчальні заклади, дитячі садки, міська інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Зафіксовано щонайменше 12 постраждалих, серед них — чотири дитини: 2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, 16-річна та 17-річна дівчини.

За його словами, на територіях житлових будинків та освітніх закладів сталися пожежі. У деяких випадках уламки падали прямо біля дитячих майданчиків. Один з ударів пошкодив ліфтову шахту житлової багатоповерхівки, іншим зруйновано частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.

На ранок продовжується ліквідація наслідків атака російських дронів-камікадзе.

Госпіталізували жительку Гаврилівки на Херсонщині

До лікарні доставили жительку Гаврилівки, яку учора ввечері росіяни атакували з дрона, повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації. У 59-річної жінки — вибухова травма, уламкове поранення та перелом кістки ноги. Постраждала жінка перебуває під наглядом медиків.

Вучич не підписав декларацію саміту в Одесі

Президент Сербії Александр Вучич не підписав спільну декларацію саміту Україна – Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі 11 червня. За його словами, текст декларації начебто непростий для Сербії, тому він утримався.

– Декларація, яка була ухвалена, не була для нас легкою і простою, і саме тому я утримався, і чому моє ім’я та ім’я Сербії немає серед підписантів декларації, але я хотів би ще раз висловити свою повну подяку президенту Зеленському за виняткову гостинність тут, в Одесі, – сказав президент Вучич.

США готують зустрічі Трампа на саміті Великої сімки

Речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт розповіла, що готуються зустрічі американського президента Дональда Трампа на саміті Великої сімки (G7), де очікується участь президента України Володимира Зеленського.

Крім того, на саміті будуть присутні президенти Бразилії та Мексики. Левітт не уточнила, чи планується зустріч Трампа та Зеленського.

Низка російських аеропортів вночі зупиняла роботу

У Росії вночі аеропорти Калуги, Внуково та Шереметьєво зупиняли свою роботу, повідомляли в Росавіації.

Спочатку з’явилося повідомлення про зупинення роботи аеропорту Калуги. Згодом вильоти обмежили у Внуково та Шереметьєво. Про причини обмежень роботи російських аеропортів не повідомляється. Згодом вони роботу відновили.

Міністерство оборони Росії повідомило, що з 21:00 11 червня до 00:00 12 червня черговими засобами ППО нібито знищено 44 українські безпілотні літальні апарати літакового типу:

38 – над територією Бєлгородської області,

4 – над територією Брянської області,

2 – над територією Криму.

США евакуюють дипперсоналу з країн Близького Сходу

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський персонал виводиться з Близького Сходу. Раніше повідомлялося, що США готують часткову евакуацію свого посольства в Іраку і дозволять військовослужбовцям та їхнім сім’ям покинути Близький Схід через підвищені ризики в регіоні.

Американський чиновник заявив, що Держдепартамент дозволив добровільний виїзд з Бахрейну та Кувейту.

У середу ввечері Державний департамент оновив свої рекомендації щодо подорожей по всьому світу, зокрема: 11 червня Державний департамент наказав вивезти некритичний персонал уряду США через посилення напруженості в регіоні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.