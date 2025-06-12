Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Вбивство українки та її доньки у Бельгії: Сибіга доручив тримати справу на контролі
Вибухи у Львові та області: пошкоджено промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі
Валентина Летяк, редакторка стрічки
1 хв.

Карта бойових дій на 12 червня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 195 бойових зіткнень.

Такі дані 12 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 12 червня 2025

Карта бойових дій на 12 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Карта бойових дій на 12 червня 2025
Карта бойових дій на 12 червня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніГенеральний штаб УкраїниЗСУКартаРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь