На Сумщині українські підрозділи потроху виштовхують окупантів – Зеленський
У Сумській області українські захисники потроху відштовхують російських окупантів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1 205-ї доби повномасштабної війни.
Зеленський про ситуацію на Сумщині
За словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про фронт – Покровський напрямок, Курська операція та прикордоння Сумщини.
– Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу, – заявив глава держави.
Зеленський про обмін полоненими
Сьогодні продовжилося повернення наших людей із російського полону. Це вже третій крок обмінів, про які українська та російська команди домовилися у Стамбулі.
За словами Зеленського, серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 2022 року. Крім цього, є ті, хто вважався зниклим безвісти.
– Важливо перевіряти кожне прізвище, усю наявну інформацію. Так і робимо. Я вдячний усім, хто допомагає повертати наших, – заявив президент України.
Зеленський про оборонне виробництво в Україні
За словами президента, він заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова. Вони обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності.
Також Зеленський і Умєров приділили увагу фінансуванню захисту та оборонному виробництву в Україні.
– Ми кожного дня в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, людям зараз і довгостроково, – наголосив Зеленський.
Зеленський про санкції проти Росії
Водночас українська сторона продовжує підготовку до міжнародних зустрічей на наступних тижнях.
Чітке завдання для всіх рівнів українських представників – потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти Росії справді працюють, заявив президент.
– Справді працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти, російських банків і всього фінансового сектора, фізичних та юридичних осіб, які допомагають РФ адаптуватися до тиску світу, – сказав глава держави.
За його словами, потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватися – такий тиск, з яким вона не зможе зжитися.
Це стане межею війни, за якою можливий надійний мир, переконаний президент.
Зеленський про візит міністра оборони Німеччини
Сьогодні в Києві з візитом був міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
– Говорили саме про те, що може зміцнити українські позиції та дати більше захисту нашим містам і громадам. Я вдячний Німеччині – канцлеру Мерцу, міністру Пісторіусу, всьому політичному класу Німеччини та суспільству, яке відчуває, що зараз вирішується, і готове допомагати надалі, – заявив Зеленський.
Як заявив президент, Німеччина – один із лідерів у підтримці. Україна цінує, що обіцянки Німеччини справді реалізовуються. Глава держави подякував усім, хто залишається з Україною.