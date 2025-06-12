На Сумщині українські підрозділи потроху виштовхують окупантів – Зеленський

У Сумській області українські захисники потроху відштовхують російських окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1 205-ї доби повномасштабної війни.

Зеленський про ситуацію на Сумщині

За словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про фронт – Покровський напрямок, Курська операція та прикордоння Сумщини.

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– Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу, – заявив глава держави.

Зеленський про обмін полоненими

Сьогодні продовжилося повернення наших людей із російського полону. Це вже третій крок обмінів, про які українська та російська команди домовилися у Стамбулі.

За словами Зеленського, серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 2022 року. Крім цього, є ті, хто вважався зниклим безвісти.

– Важливо перевіряти кожне прізвище, усю наявну інформацію. Так і робимо. Я вдячний усім, хто допомагає повертати наших, – заявив президент України.

Зеленський про оборонне виробництво в Україні

За словами президента, він заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова. Вони обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності.

Також Зеленський і Умєров приділили увагу фінансуванню захисту та оборонному виробництву в Україні.

– Ми кожного дня в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, людям зараз і довгостроково, – наголосив Зеленський.

Зеленський про санкції проти Росії

Водночас українська сторона продовжує підготовку до міжнародних зустрічей на наступних тижнях.

Чітке завдання для всіх рівнів українських представників – потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти Росії справді працюють, заявив президент.

– Справді працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти, російських банків і всього фінансового сектора, фізичних та юридичних осіб, які допомагають РФ адаптуватися до тиску світу, – сказав глава держави.

За його словами, потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватися – такий тиск, з яким вона не зможе зжитися.

Це стане межею війни, за якою можливий надійний мир, переконаний президент.

Зеленський про візит міністра оборони Німеччини

Сьогодні в Києві з візитом був міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

– Говорили саме про те, що може зміцнити українські позиції та дати більше захисту нашим містам і громадам. Я вдячний Німеччині – канцлеру Мерцу, міністру Пісторіусу, всьому політичному класу Німеччини та суспільству, яке відчуває, що зараз вирішується, і готове допомагати надалі, – заявив Зеленський.

Як заявив президент, Німеччина – один із лідерів у підтримці. Україна цінує, що обіцянки Німеччини справді реалізовуються. Глава держави подякував усім, хто залишається з Україною.

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