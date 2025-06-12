Припинення вогню, повернення дітей: Келлог озвучив бачення завершення війни

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що після ознайомлення з позиціями Києва та Москви щодо припинення війни в нього з’явилося “відчуття впевненості”.

Про це він заявив у Брюсселі під час форуму Німецького фонду Маршалла.

Як Келлог бачить завершення війни в Україні

— Ми взяли український документ, потім російський – вони звуть його меморандумом… І ми сказали: добре, як ви можете об’єднати ці два документи разом, щоб дійти до кінцевого стану? І зараз ми досить впевнено почуваємося. Ми знаємо, яким може і має бути кінцевий стан. І якби ми могли просто дійти до цього моменту, то, вважаємо, це можна “виграти”. Під виграшем я маю на увазі можливість дійти до мирної угоди, – заявив він.

У відповідь на запитання про те, яким може бути “кінцевий стан” конфлікту, Келлог зазначив, що йдеться про повне припинення вогню.

Зараз дивляться

За його словами, це означає зупинення бойових дій на тих позиціях, які сторони фактично займають.

Келлог зазначив, що після встановлення перемир’я важливо домогтися повернення українських дітей і полонених, адже це могло б зробити припинення вогню не лише тривалим, а й стабільним – як для України, так і для всієї Європи.

Далі, за його словами, варто спробувати інтегрувати Росію назад у міжнародну спільноту – на кшталт умовної Ліги націй, щоб усі сторони могли співіснувати з досягнутими результатами у довгостроковій перспективі.

Спецпредставник Трампа ще раз відзначив масштаби людських втрат з обох боків, описавши їх як “вбивства промислового масштабу”. За його словами, загальна кількість загиблих і поранених перевищує 1,2 млн осіб.

Келлог також відзначив зусилля президента Володимира Зеленського та наголосив на серйозних викликах, з якими він змушений стикатися. За словами Келлога, він уже звертав увагу президента США на ці обставини.

Келлог зауважив, що в розмові з Трампом наголосив на винятковості ситуації, в якій опинився Зеленський. За його словами, від часів Авраама Лінкольна жоден американський лідер не стикався з такими викликами, як український президент, який змушений вести війну за виживання власної нації на своїй землі.

Келлог наголосив, що, спостерігаючи за цим, важливо усвідомлювати складність ситуації на місцях – адже, на його думку, часто цього просто не помічають.

Джерело : Радіо Свобода

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