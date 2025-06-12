Росія просто бреше Трампу: Зеленський про позицію Кремля щодо переговорів

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Кремль вводить в оману президента США Дональда Трампа, удаючи, що готовий до мирних переговорів. Росіяни використовують таку тактику задля уникнення санкцій та уникнення ізоляції від Заходу.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Росія бреше Трампу

Попри добрі слова президента Дональда Трампа про російського диктатора, Зеленський все ж вважає, що американець розкусив Путіна: Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита і чесна щодо закінчення війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу.

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Володимир Зеленський наголосив, що цілком спокійно ставиться до критики зі сторони Трампа

— Я поставлюся до всього цілком нормально, якщо це наблизить нас до кінця війни. Президент Трамп вибрав свою тактику. Я не хочу нікого засуджувати, — сказав президент України.

Але він твердо переконаний, що Володимир Путін не розуміє нічого, крім сили, і Америка має цю силу. Зеленський сподівається, що Сполучені Штати це теж бачать та розуміють.

Санкції щодо РФ

Володимир Зеленський вважає, що не потрібно зволікати із жорсткішими санкціями проти Росії, адже Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, тому й хоче виграти більше часу.

– Він може протриматися ще якийсь час. Тому жорсткі санкції мають бути реалізовані зараз, – сказав президент України.

За словами президента України, хоча російський народ загалом підтримує радикальну політику кремлівського диктатора, та йому все ж потрібно підтримувати “вогонь ненависті” в суспільстві.

А ще Зеленський зауважив, що заяви Кремля про нібито просування російських військ – це “російський наратив”, і українська армія вже майже три тижні успішно відбиває новий наступ ворога.

Раніше Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, але за підсумками сказав, що вона ні до чого не привела.

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