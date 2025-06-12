Скорочення військової американської допомоги Україні: в ISW розповіли про наслідки

Скорочення обсягів американської військової допомоги України не сприятиме досягненню усталеного світу і не змусить президента Росії Володимира Путіна переглянути своє уявлення про перемогу. Про це йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, російський лідер переконаний, що армія РФ здатна вести повільні, поступові наступальні дії довше, ніж українські війська зможуть утримувати оборону, а також довше, ніж Захід, буде готовий підтримувати Україну.

Критично важлива допомога Заходу

В ISW зазначили, що західна військова допомога, у тому числі та, яку можуть оперативно та у великому обсязі надати лише США, залишається критично важливою для забезпечення здатності ЗСУ досягати рішучих успіхів на полі бою та тиснути на Путіна для перегляду його теорії перемоги.

Зараз дивляться

На думку аналітиків, саме такі успіхи, які змінюють розрахунки Кремля, змусили Росію піти на конструктивні переговори задля забезпечення мирного врегулювання війни.

Ризик посилення позицій РФ

У звіті також наголошується, що скорочення підтримки США створює ризики посилення позицій Росії на фронті та потенційно може залучити Путіна до продовження агресії.

– Такий розвиток подій суперечить задекларованим цілям президента США Дональда Трампа щодо досягнення тривалого світу в Україні, – переконані в Інституті вивчення війни.

Джерело: ISW

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