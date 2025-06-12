Україна може збільшити виробництво дронів на 40% цьогоріч, потрібні кошти – Зеленський

Вітчизняні оборонні підприємства мають технічні можливості для нарощування випуску безпілотників на 40% впродовж 2025 року, однак гальмівним фактором виступає брак фінансових ресурсів.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час дистанційного виступу на форумі GLOBSEC 2025 в Чехії.

Технологічні амбіції України

— Необхідно розвивати всі напрями оборонного партнерства, зокрема ті, що сприяють нашому технологічному вдосконаленню та застосуванню дронів усіх категорій: повітряних, наземних і морських, – наголосив український лідер.

Президент зазначив, що вітчизняна промисловість вже зараз готова до значного розширення виробничих програм.

Зараз дивляться

— Українські виробничі потужності дозволяють реалізувати такі плани вже найближчим часом. Єдиною перешкодою залишається питання фінансових ресурсів, яке потребує термінового розв’язання, – пояснив Зеленський.

Виклик для світової спільноти

Звертаючись до учасників празького форуму, глава Української держави підкреслив важливість випередження ворога в технологічній сфері.

— Ми повинні бути швидшими у розробці та виробництві дронів, аніж наші противники, – заявив він.

Окремо Зеленський відзначив роль Чеської Республіки в координації міжнародних поставок боєприпасів.

— Чеська ініціатива наочно продемонструвала, як спільні дії можуть кардинально вплинути на перебіг сучасного збройного конфлікту, – констатував президент.

Інноваційні досягнення спецслужб

Варто нагадати, що під час проведення масштабної операції Павутина, результатом якої стало знищення 41 ворожого літака на чотирьох російських авіабазах, українська Служба безпеки використала власні інноваційні безпілотні системи.

Згідно з інформацією джерел Фактів ICTV в СБУ, ці дрони являють собою ексклюзивну розробку відомства з використанням передових технологій.

Система забезпечує дистанційне керування в реальному часі на відстані тисяч кілометрів від українського кордону, подолання ворожих засобів протидії та результативне ураження стратегічних авіаційних об’єктів.

Ці БпЛА спеціально конструювалися для виконання завдань у віддалених районах противника з урахуванням особливостей та рівня захищеності обраних цілей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.