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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Україна та Німеччина мають трирічний план постачання систем IRIS-T – Зеленський

Борис Пісторіус і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Німеччина постачатиме Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T протягом найближчих трьох років.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Постачання ППО Україні від Німеччини

– Ми вдячні за постачання систем ППО IRIS-T. Я не буду говорити про всі деталі. Ми розуміємо зараз план постачання. Йдеться про план на найближчі три роки, – сказав глава держави.

За його словами, для України у будь-якому випадку це стане важливою допомогою.

Зараз дивляться

Президент наголосив, що це не свідчить про те, що стільки років триватиме повномасштабна війна, проте все одно Україну та її жителів варто захищати якісними системами ППО.

Зеленський подякував за те, що є розуміння для реалізації цього проєкту протягом найближчих трьох років.

Крім цього, у 2025 році Німеччина збільшить фінансову підтримку оборонної галузі України, розповів глава держави.

За його словами, йдеться про інвестиції Німеччини у виробництво далекобійних дронів і ракет.

– Це сильна допомога, яка в цьому році дорівнює 7 млрд. Є деякі речі, на які ми дуже розраховуємо. Зокрема, ми домовились про додаткові інвестиції у виробництво. Йдеться як про виробництво в Україні, так і про виробництво Co-Production на території Німеччини, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що обговорюються далекобійні можливості України, зокрема дрони, технології ракет та інше. Зеленський подякував за те, що збільшується фінансування у цьому питанні.

У четвер, 12 червня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав до Києва, де відбулася зустріч з президентом Володимиром Зеленським і обговорення подальшої підтримки України.

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