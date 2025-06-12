В Україні – понад 70 тис. зниклих безвісти: долі більшості стануть відомі після війни

В Україні понад 70 тис. людей зникли безвісти за особливих обставин. Проте встановити, що саме сталося з багатьма з них, можна буде лише після завершення війни або принаймні активної її фази.

Про це повідомив Артур Добросердов, уповноважений з питань зниклих безвісти, під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Долі зниклих будуть відомі після закінчення війни

– Якщо на сьогодні кількість зниклих безвісти – понад 70 тис., то більшість фактів, що сталися з нашими зниклими, ми зможемо дізнатися після завершення війни або хоча б активної фази бойових дій, – заявив він.

За словами уповноваженого, після припинення бойових дій Україна очікує отримати від країни-агресора дані про всіх утримуваних у полоні або заручниках.

Зараз дивляться

– І коли буде можливо практично реалізувати роботу пошукових груп у зонах, де велися бойові дії, у сірих зонах і на окупованих територіях, – наголосив Добросердов.

Він зазначив, що у пошуковій роботі допомагає єдиний реєстр зниклих безвісти. Ця база акумулює інформацію з усіх можливих джерел і сприяє взаємодії зі сім’ями зниклих осіб.

Для родичів працює гаряча лінія за номером 1698. Крім того, на сайті МВС можна заповнити відповідну анкету — це можуть зробити як родичі зниклого, так і будь-яка інша людина.

Проведення ДНК-експертиз

– У більшості випадків тіла, які надходять при репатріації, у складному стані, тобто провести візуальне впізнання в більшості випадків неможливо. Є випадки, коли можливо працювати з відбитками пальців або провести певні маніпуляції, щоб ці відбитки відновити. Однак найбільше результатів по ідентифікації відбувається саме під час проведення молекулярно-генетичних експертиз, тобто ДНК-експертиз, – сказав Добросердов.

Такі генетичні дослідження проводяться у рамках електронного реєстру геномної інформації людини. Зараз в системі Міністерства внутрішніх справ діють 27 лабораторій, що виконують ДНК-експертизи. Окремо 4 лабораторії працюють у системі МОЗ та ще 4 – у системі Мін’юсту.

Україна також співпрацює з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти, і правоохоронці мають змогу направляти зразки ДНК до закордонної лабораторії.

За словами Добросердова, жодних розбіжностей між висновками українських і міжнародних експертів не зафіксовано.

Уповноважений також нагадав: коли зникає близька людина, потрібно звертатися до Нацполіції, Координаційного штабу, Національного інформаційного бюро, а також до представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.

У випадках, коли безвісти зникає військовий, але в нього немає рідних, повідомлення про зникнення найчастіше надходить до уповноваженого напряму від його підрозділу.

Щодо зникнення цивільних, представник держави стежить за повідомленнями у ЗМІ, включно з тими, що працюють на тимчасово окупованих територіях, а також підтримує контакт із громадськими організаціями, які також передають інформацію про зниклих.

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