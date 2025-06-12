Відключення води в Одесі 12 червня: коли відновлять постачання

У середу, 12 червня, в Одесі через аварію на магістралі тимчасово припинили водопостачання в трьох районах міста — Хаджибейському, Київському та частково Приморському.

Коли дадуть воду в Одесі, читайте в нашому матеріалі.

Відключення води в Одесі: коли відновлять водопостачання

Як повідомляє ЖКС міста, масштабна аварія в Одесі на водогоні призвела до відключення води в деяких районах міста. Воду обіцяють подати до 18:00, однак точний час залежить від адреси.

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Крім того, у зв’язку з локальними ремонтними роботами до 15:00 воду відключили за адресами:

вул. Італійська, 49–69

вул. Рішельєвська, 53–59

вул. Велика Арнаутська, 49–55

вул. Мала Арнаутська, 50–52

Повністю до 18:00 без води залишаться:

Київський район

Хаджибейський район

Частина Приморського району

На час відключення води Одесі, в Київському та Хаджибейському районах організовано підвезення технічної води. З 11:00 водовози працюють за такими адресами:

Академіка Корольова / Чикаленка

Левітана / Академіка Корольова

Архітекторська / Академіка Корольова

Інглезі / Академіка Корольова

площа Дерев’янка / І. Рабіна

Вадатурського / Люстдорфська дорога

Де набрати питну воду

Для отримання питної води жителі можуть скористатися бюветами. В місті працює 17 бюветних комплексів. Звертаємо увагу на оновлений графік роботи бюветних комплексів в Одесі на сьогодні, 12 червня.

До 22:00 питну воду можна набрати за такими адресами:

вул. Дальницька, 25

просп. Небесної Сотні, 14

просп. Лесі Українки, 33

вул. Добровольців

6-та станція Великого Фонтану

сквер Михайлівський

вул. Геранієва

вул. Інглезі

сквер Старобазарний

сквер Прохоровський

вул. Космонавтів, 17А

сквер Мечникова

вул. Просвіти, 1Д

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1

До 20:00 працює бювет на вул. Кримська, 71.

Бюветний комплекс на вул. І. Рабіна тимчасово не працює через капітальний ремонт. Найближчі альтернативи — бювети на вул. Інглезі та вул. Космонавтів, 17А.

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