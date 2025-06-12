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Марина Терюханова, редакторка стрічки
4 хв.

Відключення води в Одесі 12 червня: коли відновлять постачання

відключення води Одеса
Фото: Pexels

У середу, 12 червня, в Одесі через аварію на магістралі тимчасово припинили водопостачання в трьох районах міста — Хаджибейському, Київському та частково Приморському.  

Коли дадуть воду в Одесі, читайте в нашому матеріалі.

Відключення води в Одесі: коли відновлять водопостачання 

Як повідомляє ЖКС міста, масштабна аварія в Одесі на водогоні призвела до відключення води в деяких районах міста. Воду обіцяють подати до 18:00, однак точний час залежить від адреси. 

Зараз дивляться

Крім того, у зв’язку з локальними ремонтними роботами до 15:00 воду відключили за адресами: 

  • вул. Італійська, 49–69 
  • вул. Рішельєвська, 53–59 
  • вул. Велика Арнаутська, 49–55 
  • вул. Мала Арнаутська, 50–52 

Повністю до 18:00 без води залишаться: 

  • Київський район 
  • Хаджибейський район 
  • Частина Приморського району 
Де Намає води в Одесі

Фото: Інфоксводоканал

На час відключення води Одесі, в Київському та Хаджибейському районах організовано підвезення технічної води. З 11:00 водовози працюють за такими адресами: 

  • Академіка Корольова / Чикаленка 
  • Левітана / Академіка Корольова 
  • Архітекторська / Академіка Корольова 
  • Інглезі / Академіка Корольова 
  • площа Дерев’янка / І. Рабіна 
  • Вадатурського / Люстдорфська дорога 

Де набрати питну воду

Для отримання питної води жителі можуть скористатися бюветами. В місті працює 17 бюветних комплексів. Звертаємо увагу на оновлений графік роботи бюветних комплексів в Одесі на сьогодні, 12 червня. 

До 22:00 питну воду можна набрати за такими адресами: 

  • вул. Дальницька, 25 
  • просп. Небесної Сотні, 14 
  • просп. Лесі Українки, 33 
  • вул. Добровольців 
  • 6-та станція Великого Фонтану 
  • сквер Михайлівський 
  • вул. Геранієва 
  • вул. Інглезі 
  • сквер Старобазарний 
  • сквер Прохоровський 
  • вул. Космонавтів, 17А 
  • сквер Мечникова 
  • вул. Просвіти, 1Д 
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1 

До 20:00 працює бювет на вул. Кримська, 71. 

Бюветний комплекс на вул. І. Рабіна тимчасово не працює через капітальний ремонт. Найближчі альтернативи — бювети на вул. Інглезі та вул. Космонавтів, 17А. 

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