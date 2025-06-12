Відключення води в Одесі 12 червня: коли відновлять постачання
У середу, 12 червня, в Одесі через аварію на магістралі тимчасово припинили водопостачання в трьох районах міста — Хаджибейському, Київському та частково Приморському.
Коли дадуть воду в Одесі, читайте в нашому матеріалі.
Відключення води в Одесі: коли відновлять водопостачання
Як повідомляє ЖКС міста, масштабна аварія в Одесі на водогоні призвела до відключення води в деяких районах міста. Воду обіцяють подати до 18:00, однак точний час залежить від адреси.
Крім того, у зв’язку з локальними ремонтними роботами до 15:00 воду відключили за адресами:
- вул. Італійська, 49–69
- вул. Рішельєвська, 53–59
- вул. Велика Арнаутська, 49–55
- вул. Мала Арнаутська, 50–52
Повністю до 18:00 без води залишаться:
- Київський район
- Хаджибейський район
- Частина Приморського району
На час відключення води Одесі, в Київському та Хаджибейському районах організовано підвезення технічної води. З 11:00 водовози працюють за такими адресами:
- Академіка Корольова / Чикаленка
- Левітана / Академіка Корольова
- Архітекторська / Академіка Корольова
- Інглезі / Академіка Корольова
- площа Дерев’янка / І. Рабіна
- Вадатурського / Люстдорфська дорога
Де набрати питну воду
Для отримання питної води жителі можуть скористатися бюветами. В місті працює 17 бюветних комплексів. Звертаємо увагу на оновлений графік роботи бюветних комплексів в Одесі на сьогодні, 12 червня.
До 22:00 питну воду можна набрати за такими адресами:
- вул. Дальницька, 25
- просп. Небесної Сотні, 14
- просп. Лесі Українки, 33
- вул. Добровольців
- 6-та станція Великого Фонтану
- сквер Михайлівський
- вул. Геранієва
- вул. Інглезі
- сквер Старобазарний
- сквер Прохоровський
- вул. Космонавтів, 17А
- сквер Мечникова
- вул. Просвіти, 1Д
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1
До 20:00 працює бювет на вул. Кримська, 71.
Бюветний комплекс на вул. І. Рабіна тимчасово не працює через капітальний ремонт. Найближчі альтернативи — бювети на вул. Інглезі та вул. Космонавтів, 17А.