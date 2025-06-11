Всі хочуть виборів, цей дух відчутний у парламенті – Кондратюк

У Верховній Раді вже всі хочуть, щоб відбулися вибори. Цей дух дуже відчутний у парламенті.

Про це заявила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у проєкті Вечір Середи.

Чому в парламенті хочуть виборів

– Звісно, я думаю, що всі, чесно, вам скажу відверто, що всі хочуть, щоб були вибори. Цей дух відчутний в парламенті. Чому? Навіть ті, хто мають посади, всі розуміють, що це потрібно, – сказала Кондратюк.

На її думку, потрібна нова енергія та перезавантаження цього органу. Але всі розуміють, що зараз нереально провести вибори, коли постає питання збереження держави.

Зараз дивляться

Олена Кондратюк вважає, що всі в українському парламенті це розуміють.

– Можливо, так, коли має бути щось нове. Але треба дотриматися просто цих можливостей, які ми зараз маємо. От відбулися події, 1 червня, коли ми побачили, якою може бути спецоперація, так? І зразу в усіх настрій зовсім інший. Я думаю, що таке саме в парламенті. Наприклад, я пам’ятаю, коли 1 липня 2022 року занесли європейський прапор в парламент. Це просто зі сльозами на очах, – зазначила вона.

Як сказала Кондратюк, дуже великою кров’ю дається наближення України до Європейського Союзу. Зокрема, дуже багато людей мають великі очікування від цього процесу.

– Насправді ми в парламенті, треба теж правду говорити, багато зробили. Всі абсолютно фракції та групи дуже багато зробили, щоб нам повірили та відкрили кандидатство до фактичного вступу до Європейського Союзу. Такі події зближують. Наприклад, закон, який проголосований на підтримку Збройних сил, коли приходять військові в парламент. Такі події об’єднують, – наголосила Кондратюк.

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