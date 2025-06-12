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Партнерський матеріал
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Виробник кави та чаю Gemini постраждав під час атаки РФ: зруйновано склад і сервісний центр

Gemini

Унаслідок ворожої атаки по території України, яка відбулася у ніч на 10 червня, національний виробник кави та чаю Gemini зазнав значних збитків: було повністю знищено головний склад компанії та сервісний центр.

Атака по Україні у ніч на 10 червня – пошкодження у Gemini

Найголовніше — жертв серед співробітників немає. Водночас це може спричинити тимчасові затримки з відвантаженням продукції та сервісним обслуговуванням.

– Ми вдячні долі за те, що ніхто з нашої команди не постраждав. Компанія вже працює над швидким відновленням логістичних процесів та сервісних функцій. Робимо все можливе, щоб повернутися до стабільної роботи в найкоротші терміни, – зазначили у компанії.

Окрема втрата — перша партія стаканчиків Тактикава, створена в рамках спільного проєкту з фондом Повернись живим на підтримку програми Вишкіл капітанів, яка була знищена в пожежі. Це чергове нагадування, наскільки важливо зараз гуртуватися.

Зараз дивляться

У Gemini звернулися до українських представників HoReCa з проханням долучатися до благодійного партнерства вже сьогодні.

– Коли, як не зараз? Проєкт Тактикава — це більше, ніж стаканчик кави. Це внесок у майбутнє сильної армії. Ми віримо, що разом з українським бізнесом зможемо реалізувати цю ініціативу, навіть попри втрати, – йдеться у повідомленні.

Зв’язатися з командою можна через сайт, соціальні мережі або за контактними номерами, вказаними на офіційних ресурсах компанії.

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Фото: Gemini

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