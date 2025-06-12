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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Зеленський розраховує обговорити з Трампом санкції проти РФ на саміті G7

Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: Факти ICTV

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з американським лідером Дональдом Трампом питання запровадження нових санкцій проти Росії під час майбутнього саміту G7.

Про це глава держави заявив на брифінгу за підсумками переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Очікування від розмови з Трампом

— Кінцеве рішення залишається за Білим домом. Я розраховую на розмову з ним під час саміту G7, – зазначив Зеленський.

Український президент підкреслив важливість того, що відбувається координація з країнами Європейського Союзу та узгодження схожих позицій щодо санкційних пакетів.

Зараз дивляться

На його думку, це вже є кроком уперед у напрямку посилення тиску на Росію.

Україна на саміті G7

— Що стосується адженди Сімки, зрозуміло, що ми дуже близько до важливих санкційних рішень. І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильних санкційних кроків щодо зупинки або зменшення фінансування цієї війни Путіна, – сказав Зеленський під час брифінгу.

За словами глава держави, в адженді саміту також буде підтримка України та фінансування її відновлення.

Окрім того, планують важливі двосторонні зустрічі. Минулого тижня Володимир Зеленський підтвердив, що отримав від прем’єр-міністра Канади офіційне запрошення на саміт Групи семи, який відбудеться в Кананаскісі 15-17 червня.

Саміт G7 може стати ключовим моментом для визначення майбутньої стратегії Заходу щодо санкційного тиску на Росію, особливо з огляду на позицію нової американської адміністрації.

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Марк Карні

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