Коли увімкнуть воду в Одесі: ситуація станом на 13 червня
В Одесі сталася масштабна аварія на водогоні, яка призвела до відключення води в деяких районах міста. Воду обіцяли подати 12 червня до 18:00, проте ремонтні роботи й досі тривають.
Коли дадуть воду в Одесі та чи варто очікувати сьогодні 13 червня — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Одеса: коли увімкнуть воду та яка ситуація сьогодні
У зв’язку з аварією на магістральній лінії в Одесі було припинено подачу води споживачам у декількох районах міста.
Зокрема, водопостачання немає у Приморському, Хаджибейському (ж/м Черемушки) Київському районах, а також у селищах Лиманка, ж/м Райдужний, Червоний хутір, ж/м Чорноморка, ж/м Совіньйон 1-5, ЖКП Таїрове.
Відновити водопостачання мали 12 червня, проте, попри цілодобові роботи, 13 червня мешканці все ще залишаються без води.
У соціальних мережах повідомляється, що закриваються заклади харчування, у магазинах також немає води, а біля бюветів величезні черги.
Коли дадуть воду в Одесі, наразі невідомо.
Де набрати воду в Одесі: адреси розміщення автоцистерн
У зв’язку з припиненням централізованої подачі води в Одесі, сьогодні, 13 червня, було налагоджено підвіз технічної води.
Починаючи з 07:00 автоцистерни чергують за такими адресами:
- Французький бульвар, 12/3;
- Педагогічна, 46а;
- Маразліївська, 1а;
- Велика Арнаутська, 83;
- Варненська, 10;
- Велика Арнаутська, 6;
- Космонавтів, 68;
- Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 41;
- Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 50;
- Ак. Філатова, 54 / Івана та Юрія Липи;
- Богдана Хмельницького / кут М’ясоїдівської;
- Степова / кут Прохорівської;
- Шишкіна, 60а;
- Десантний бульвар, 14;
- Ак. Корольова, 85а / 85б;
- Небесної Сотні, 4;
- Небесної Сотні, 85;
- Варненська, 15;
- Семена Палія, 108;
- Князя Володимира Великого / 28-ої Бригади.
Також із 6:00 ранку працюють бювети з питною водою. Щоб набрати — необхідно мати з собою тару.
Фото: ЖКС Одеси
Джерело: ЖКС Одеси