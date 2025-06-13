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Юлія Гайдук, редакторка стрічки
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Коли увімкнуть воду в Одесі: ситуація станом на 13 червня

коли дадуть воду в Одесі

В Одесі сталася масштабна аварія на водогоні, яка призвела до відключення води в деяких районах міста. Воду обіцяли подати 12 червня до 18:00, проте ремонтні роботи й досі тривають.

Коли дадуть воду в Одесі та чи варто очікувати сьогодні 13 червня — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Одеса: коли увімкнуть воду та яка ситуація сьогодні

У зв’язку з аварією на магістральній лінії в Одесі було припинено подачу води споживачам у декількох районах міста.

Зараз дивляться

Зокрема, водопостачання немає у Приморському, Хаджибейському (ж/м Черемушки) Київському районах, а також у селищах Лиманка, ж/м Райдужний, Червоний хутір, ж/м Чорноморка, ж/м Совіньйон 1-5, ЖКП Таїрове.

Відновити водопостачання мали 12 червня, проте, попри цілодобові роботи, 13 червня мешканці все ще залишаються без води.

У соціальних мережах повідомляється, що закриваються заклади харчування, у магазинах також немає води, а біля бюветів величезні черги.

Коли дадуть воду в Одесі, наразі невідомо.

Де набрати воду в Одесі: адреси розміщення автоцистерн

У зв’язку з припиненням централізованої подачі води в Одесі, сьогодні, 13 червня, було налагоджено підвіз технічної води.

Починаючи з 07:00 автоцистерни чергують за такими адресами:

  • Французький бульвар, 12/3;
  • Педагогічна, 46а;
  • Маразліївська, 1а;
  • Велика Арнаутська, 83;
  • Варненська, 10;
  • Велика Арнаутська, 6;
  • Космонавтів, 68;
  • Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 41;
  • Євгена Танцюри (Генерала Петрова), 50;
  • Ак. Філатова, 54 / Івана та Юрія Липи;
  • Богдана Хмельницького / кут М’ясоїдівської;
  • Степова / кут Прохорівської;
  • Шишкіна, 60а;
  • Десантний бульвар, 14;
  • Ак. Корольова, 85а / 85б;
  • Небесної Сотні, 4;
  • Небесної Сотні, 85;
  • Варненська, 15;
  • Семена Палія, 108;
  • Князя Володимира Великого / 28-ої Бригади.

Також із 6:00 ранку працюють бювети з питною водою. Щоб набрати — необхідно мати з собою тару.

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Фото: ЖКС Одеси

Джерело: ЖКС Одеси

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