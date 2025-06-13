Коштом активів РФ: Україна отримала від ЄС транш у розмірі €1 млрд

13 червня Україна отримала від Європейського Союзу ще €1 млрд за рахунок російських активів. Це вже п’ятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна отримала €1 млрд від Євросоюзу

Кошти від ЄС будуть спрямовані на ключові видатки державного бюджету.

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– Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже €7 млрд. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів РФ, – заявив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував партнерам за послідовну та надійну підтримку. Він переконаний, що лише разом можна змусити агресора заплатити за всі завдані Україні збитки.

Нещодавно Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 млрд від заморожених активів РФ. Кошти спрямують на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення держави.

За словами Дениса Шмигаля, уряд продовжує працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України.

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