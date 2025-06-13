Коштом активів РФ: Україна отримала від ЄС транш у розмірі €1 млрд
13 червня Україна отримала від Європейського Союзу ще €1 млрд за рахунок російських активів. Це вже п’ятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Україна отримала €1 млрд від Євросоюзу
Кошти від ЄС будуть спрямовані на ключові видатки державного бюджету.
– Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже €7 млрд. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів РФ, – заявив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр подякував партнерам за послідовну та надійну підтримку. Він переконаний, що лише разом можна змусити агресора заплатити за всі завдані Україні збитки.
Нещодавно Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 млрд від заморожених активів РФ. Кошти спрямують на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення держави.
За словами Дениса Шмигаля, уряд продовжує працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України.