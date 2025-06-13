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Тетяна Забожко, випускова редакторка
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РФ атакувала Україну 55 дронами та чотирма балістичними Іскандерами – ПС

робота ППО

Під час нічної атаки росіяни атакували Україну 55 дронами та чотирма балістичними ракетами.

Нічна атака на Україну 13 червня: що відомо

Нічна атака на Україну почалася орієнтовно о 22:30 12 червня.

За цей час окупанти запустили:

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  • 55 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів різних типів (із Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська);
  • чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької та Ростовської областей РФ).

Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Зрештою авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 43 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Сході та Півдні країни.

28 дронів було збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/приглушені засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в дев’яти локаціях.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 206-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряне командування Південь

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